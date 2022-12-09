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Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в «Вагнере»

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Павел Николин, подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в Группе Вагнера.
Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в «Вагнере»
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, на вопрос о том, был ли он в составе ЧВК «Вагнер», Николин ответил: «Да».

Потом спросил о возможности не отвечать на данный вопрос.

Ранее Николин заявил, что стрелял в полицейских, потому что не знал, что пересёк границу. По его словам, он думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.

6 декабря в полиции рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске, после чего скрылся с места происшествия.

Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Подозреваемый был задержан 7 декабря.

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