Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в «Вагнере»

Павел Николин, подозреваемый в стрельбе по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в Группе Вагнера.

Как пишет РИА Новости, на вопрос о том, был ли он в составе ЧВК «Вагнер», Николин ответил: «Да».

Потом спросил о возможности не отвечать на данный вопрос.

Ранее Николин заявил, что стрелял в полицейских, потому что не знал, что пересёк границу. По его словам, он думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.

6 декабря в полиции рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске, после чего скрылся с места происшествия.

Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

Подозреваемый был задержан 7 декабря.