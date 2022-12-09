Стрелявший в полицейских в Новошахтинске заявил, что служил в «Вагнере»
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, на вопрос о том, был ли он в составе ЧВК «Вагнер», Николин ответил: «Да».
Потом спросил о возможности не отвечать на данный вопрос.
Ранее Николин заявил, что стрелял в полицейских, потому что не знал, что пересёк границу. По его словам, он думал, что перед ним украинские военные, а спецназу сдался без сопротивления, увидев их значки.
6 декабря в полиции рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске, после чего скрылся с места происшествия.
Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.
Подозреваемый был задержан 7 декабря.