В бюджет ЯНАО взыскали более 110 млн рублей в счёт компенсации вреда природе в 2022 году

В Ямало-Ненецком автономном округе с экобраконьеров взыскали штрафов на сумму 112 млн рублей по итогам 2022 года.

В региональной прокуратуре подвели итоги Года экологии, сообщает «Ямал 1».

В сфере соблюдения природоохранного законодательства выявлено более 2,7 тыс. нарушений. По данным фактам внесено 448 представлений, в суды направлено 278 исковых заявлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлекли 691 человека.

«По материалам проверок возбуждено и расследуется 17 уголовных дел по фактам порчи земель и незаконной рубки лесных насаждений. По актам реагирования в бюджет поступило 112 млн рублей в счёт возмещения причинённого вреда», — уточнили в окружном надзорном ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области нацпроект «Экология» на 2022 год выполнен на 107%.