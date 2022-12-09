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Психолог Кривенкова отметила, что походы в книжный помогут привить ребёнку любовь к литературе

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Психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Юлия Кривенкова рассказала, как развить у ребёнка любовь к чтению.
Психолог Кривенкова отметила, что походы в книжный помогут привить ребёнку любовь к литературе
  • Gettyimages.ru

«Дайте ребёнку возможность самому решать, что и когда читать. Можно пойти с ним в большой книжный магазин и предложить самому выбрать книгу. Если это дошкольник, пусть это будет книга с яркими картинками. Энциклопедия о динозаврах, машинах, мифы Древней Греции, комиксы — не так важно, главное, чтобы ребёнка это увлекало», — отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Также психолог посоветовала совместить чтение с игрой, устроить соревнование, кто больше найдёт предметов на картинке, кто больше страниц прочтёт за день.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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