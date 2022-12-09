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В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании на выборах с 16 лет

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Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект, согласно которому предлагается наделить граждан с 16 лет правом голосовать на выборах.
В Госдуме рассмотрят законопроект о голосовании на выборах с 16 лет
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на думскую фракцию либерал-демократов.

«В связи с тем, что в 16 лет люди уже могут создавать и обеспечивать семьи, их нужно наделить правом голосовать на выборах», — говорится в сообщении фракции.

Кроме того, законопроект направлен на «повышение честности выборов», так как количество избирателей в случае принятия закона «возрастёт на 3 млн, большинство из которых будут мотивированы голосовать и пойдут на участки», сказали инициаторы проекта.

Внесение законопроекта приурочено ко Дню Конституции.

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