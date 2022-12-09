МЧС: нарушения при сварочных работах могли привести к пожару в ТЦ «Мега Химки»
«Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.
Вместе с этим прокурор Московской области Сергей Забатурин сообщил, что версия о поджоге — наименее вероятная.
Пожар начался в магазине OBI в торговом центре в Подмосковье около 06:00 в пятницу, 9 декабря. К настоящему времени пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м.
При пожаре погиб один человек. Возбуждено уголовное дело.
Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от пожара с учётом припаркованных автомобилей может составить 20—30 млрд рублей.