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МЧС: нарушения при сварочных работах могли привести к пожару в ТЦ «Мега Химки»

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Пожар в подмосковном ТЦ «Мега Химки» мог произойти из-за нарушения правил безопасности при сварочных работах, сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

«Предварительно, нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Это предварительная версия», — сказал он, его слова приводит РИА Новости.

Вместе с этим прокурор Московской области Сергей Забатурин сообщил, что версия о поджоге — наименее вероятная.

Пожар начался в магазине OBI в торговом центре в Подмосковье около 06:00 в пятницу, 9 декабря. К настоящему времени пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м.

При пожаре погиб один человек. Возбуждено уголовное дело.

Во Всероссийском союзе страховщиков сообщили, что ущерб от пожара с учётом припаркованных автомобилей может составить 20—30 млрд рублей.

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