Краснов: суды за три года изъяли у российских чиновников имущество на 200 млрд рублей
- РИА Новости
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Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
«Нами налажена системная работа по выявлению лиц, живущих не по средствам, равно как и сформирована судебная практика по «оптимизации» финансового положения таких бизнесменов во власти», — отметил Краснов.
Ранее Генпрокурор заявил, что в 2022 году в России выявлены факты получения взяток почти на 2 млрд рублей.