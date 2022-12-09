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Краснов: суды за три года изъяли у российских чиновников имущество на 200 млрд рублей

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Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что по искам прокуратуры за последние три года у чиновников было изъято имущество, неподтверждённое легальными доходами, почти на 200 млрд рублей.
Краснов: суды за три года изъяли у российских чиновников имущество на 200 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Об этом он рассказал в интервью ТАСС в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

«Нами налажена системная работа по выявлению лиц, живущих не по средствам, равно как и сформирована судебная практика по «оптимизации» финансового положения таких бизнесменов во власти», — отметил Краснов. 

Ранее Генпрокурор заявил, что в 2022 году в России выявлены факты получения взяток почти на 2 млрд рублей.

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