В Нижегородской области отремонтируют 600 км дорог в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
Вопрос ремонта дорог обсуждался на заседании комитета по транспорту заксобрания.
В частности, предусмотрена реконструкция участка трассы Владимир — Муром — Арзамас с возведением путепровода, строительство трассы Выездное — ж/д станция Арзамас-1 и Южного обхода Арзамаса.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в 2023 году начнётся первая масштабная программа капитального ремонта спортивных объектов.