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В Нижегородской области отремонтируют 600 км дорог в 2023 году

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В Нижегородской области планируют отремонтировать не менее 600 км дорог в следующем году. Объём финансирования превышает 9 млрд рублей.
В Нижегородской области отремонтируют 600 км дорог в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

Вопрос ремонта дорог обсуждался на заседании комитета по транспорту заксобрания.

В частности, предусмотрена реконструкция участка трассы Владимир — Муром — Арзамас с возведением путепровода, строительство трассы Выездное — ж/д станция Арзамас-1 и Южного обхода Арзамаса.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области в 2023 году начнётся первая масштабная программа капитального ремонта спортивных объектов.

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