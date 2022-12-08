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Во Владивостоке приняли бюджет на 2023—2025 годы

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Дума города Владивостока приняла бюджет на 2023—2025 годы во втором и третьем чтениях.
Во Владивостоке приняли бюджет на 2023—2025 годы
  • РИА Новости

Об этом сообщает zr.media со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Общая сумма доходов в следующем году составит 24,7 млрд рублей, расходов — 24,29 млрд.

Основную часть расходов направят на социальные нужды. В частности, предусмотрено строительство школ, ремонт и возведение спортплощадок во дворах, обустройство общественных территорий.

Кроме того, продолжится реализация муниципальной программы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие газоснабжения во Владивостокском городском округе».

Ранее НТВ сообщало, что в бюджет Ленинградской области на 2023 год внесли поправки о поддержке социальных некоммерческих организаций.

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