Ямальского подростка наградили за спасение брата при пожаре
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Пожар произошёл в апреле 2021 года. Кощеев схватил брата и закрылся в дальней комнате, а когда она начала наполняться дымом, разбил окно и выбрался на улицу. Вскоре в доме взорвался газовый баллон.
«Храбрый приуралец награждён медалью «Спешите делать добро», — уточнили в пресс-службе.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».