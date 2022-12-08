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Ямальского подростка наградили за спасение брата при пожаре

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Ямальский подросток Виталий Кощеев награждён за спасение младшего брата при пожаре.
Ямальского подростка наградили за спасение брата при пожаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Пожар произошёл в апреле 2021 года. Кощеев схватил брата и закрылся в дальней комнате, а когда она начала наполняться дымом, разбил окно и выбрался на улицу. Вскоре в доме взорвался газовый баллон.

«Храбрый приуралец награждён медалью «Спешите делать добро», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что школьнику Александру Стерхову из ижевской школы №88 вручили медаль МВД России «За вклад в укрепление правопорядка».

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