Психолог Лысакова рассказала, как говорить с ребёнком про Деда Мороза

Психолог кандидат психологических наук Анастасия Лысакова дала советы по беседам с детьми о Деде Морозе, особенно если у них появляются сомнения в его существовании.

«Если вы находитесь в людной, неспокойной атмосфере, то, может быть, не стоит этот разговор заводить, нужно его перенести. Но важно, чтобы он обязательно состоялся. Нужно говорить правду, потому что ребёнок с ней всё равно столкнётся», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, важно говорить в позитивном ключе.

«Нужно подготовить детей к тому, что они сами могут быть чудом, Дедами Морозами, Снегурочками, могут дарить тепло, радость и счастье окружающим», — отметила Лысакова.

Она добавила, что универсального сценария для такого разговора нет и родители должны подбирать слова, которые не травмируют их детей.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.