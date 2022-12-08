Узнать больше

Психолог Лысакова рассказала, как говорить с ребёнком про Деда Мороза

Короткая ссылка
Психолог кандидат психологических наук Анастасия Лысакова дала советы по беседам с детьми о Деде Морозе, особенно если у них появляются сомнения в его существовании.
Психолог Лысакова рассказала, как говорить с ребёнком про Деда Мороза
  • РИА Новости

«Если вы находитесь в людной, неспокойной атмосфере, то, может быть, не стоит этот разговор заводить, нужно его перенести. Но важно, чтобы он обязательно состоялся. Нужно говорить правду, потому что ребёнок с ней всё равно столкнётся», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, важно говорить в позитивном ключе.

«Нужно подготовить детей к тому, что они сами могут быть чудом, Дедами Морозами, Снегурочками, могут дарить тепло, радость и счастье окружающим», — отметила Лысакова.

Она добавила, что универсального сценария для такого разговора нет и родители должны подбирать слова, которые не травмируют их детей.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить