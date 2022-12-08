Психолог Лысакова рассказала, как говорить с ребёнком про Деда Мороза
- РИА Новости
«Если вы находитесь в людной, неспокойной атмосфере, то, может быть, не стоит этот разговор заводить, нужно его перенести. Но важно, чтобы он обязательно состоялся. Нужно говорить правду, потому что ребёнок с ней всё равно столкнётся», — заявила она в беседе с «Радио 1».
По её словам, важно говорить в позитивном ключе.
«Нужно подготовить детей к тому, что они сами могут быть чудом, Дедами Морозами, Снегурочками, могут дарить тепло, радость и счастье окружающим», — отметила Лысакова.
Она добавила, что универсального сценария для такого разговора нет и родители должны подбирать слова, которые не травмируют их детей.
Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.