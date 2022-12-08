В Тюменской области рассказали о мерах поддержки беженцев из Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Тюменскую область, предоставляется единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей», — говорится в документе.
Также предусмотрена соцвыплата на приобретение жилых помещений.
Ранее НСН сообщала, что в командировку в ДНР и ЛНР направилась ещё одна бригада врачей из ведущих стационаров Москвы.