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В Тюменской области рассказали о мерах поддержки беженцев из Херсонской области

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Жители Херсонской области, вынужденно покинувшие свой регион и переехавшие в Тюменскую область, получат жилищные сертификаты на покупку жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
В Тюменской области рассказали о мерах поддержки беженцев из Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области и прибывшим в экстренном массовом порядке на постоянное место жительства в Тюменскую область, предоставляется единовременная выплата на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей», — говорится в документе.

Также предусмотрена соцвыплата на приобретение жилых помещений.

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