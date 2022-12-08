Исследование показало, что 73% россиян стараются привлекать детей к уборке

Согласно результатам исследования, проведённого аналитическим центром Университета «Синергия» среди жителей всех регионов страны, 73% россиян стараются привлекать своих детей к домашней уборке, тогда как 27% этого не делают.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Чаще всего детям доверяют сбор разбросанных вещей (так ответили 23% респондентов), мытьё посуды (22%), очистку поверхностей от пыли и грязи (20%), уборку пылесосом (19%). Также дети ухаживают за растениями (7%), моют полы (5%), стирают (3%) и гладят бельё (1%).

Россияне, принявшие участие в исследовании, считают, что такая работа приучает подрастающее поколение к самостоятельной жизни (38%), позволяет им разделить с родными ответственность за поддержание порядка (25%) и развивает в них трудолюбие (20%).

Ранее газета «Известия» опубликовала данные исследования, которое показало, что 42% опрошенных россиян не любят заниматься уборкой.