В Москве рассказали о льготных кредитах для предприятий
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил Ефимов, льготные кредиты стали одним из наиболее эффективных инструментов антикризисного плана поддержки бизнеса.
«Несмотря на то что большинство проблемных вопросов в работе столичных предприятий, связанных с санкционной политикой, решены, мы не останавливаем действие программы и продолжаем принимать заявления на получение льготных кредитов», — добавил заммэра.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.