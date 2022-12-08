В Москве рассказали о льготных кредитах для предприятий

Московские предприятия при поддержке столицы с марта 2022 года начали получать льготные кредиты. Всего было одобрено 181,1 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, льготные кредиты стали одним из наиболее эффективных инструментов антикризисного плана поддержки бизнеса.

«Несмотря на то что большинство проблемных вопросов в работе столичных предприятий, связанных с санкционной политикой, решены, мы не останавливаем действие программы и продолжаем принимать заявления на получение льготных кредитов», — добавил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.