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В Москве рассказали о льготных кредитах для предприятий

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Московские предприятия при поддержке столицы с марта 2022 года начали получать льготные кредиты. Всего было одобрено 181,1 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве рассказали о льготных кредитах для предприятий
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Ефимов, льготные кредиты стали одним из наиболее эффективных инструментов антикризисного плана поддержки бизнеса.

«Несмотря на то что большинство проблемных вопросов в работе столичных предприятий, связанных с санкционной политикой, решены, мы не останавливаем действие программы и продолжаем принимать заявления на получение льготных кредитов», — добавил заммэра.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.

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