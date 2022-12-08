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Путин поддержал ефрейтора Малыйкина, сделавшего паузу во время речи в Кремлёвском дворце

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Российский президент Владимир Путин поддержал Героя России ефрейтора Давида Малыйкина, который во время выступления в Кремлёвском дворце сделал паузу. Глава государства подошёл к военнослужащему со словами «Здесь все свои».

«В это непростое время мы — воины России — готовы с честью приумножать славу русского оружия и не посрамить память наших предков», — сказал ефрейтор и сделал паузу.

Зал поддержал Малыйкина аплодисментами. После этого к нему подошёл президент.

«Здесь все свои», — сказал Путин.

Военнослужащий продолжил своё выступление.

«Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу, пытающуюся разделить наши народы и сделать ничтожной нашу общую историю. Победа будет за нами», — завершил он.

Президент Владимир Путин вручил Герою России Давиду Малыйкину знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».

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