Путин поддержал ефрейтора Малыйкина, сделавшего паузу во время речи в Кремлёвском дворце
«В это непростое время мы — воины России — готовы с честью приумножать славу русского оружия и не посрамить память наших предков», — сказал ефрейтор и сделал паузу.
Зал поддержал Малыйкина аплодисментами. После этого к нему подошёл президент.
«Здесь все свои», — сказал Путин.
Военнослужащий продолжил своё выступление.
«Несмотря на все трудности, мы выполним поставленную задачу и уничтожим нацистскую заразу, пытающуюся разделить наши народы и сделать ничтожной нашу общую историю. Победа будет за нами», — завершил он.
Президент Владимир Путин вручил Герою России Давиду Малыйкину знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда».