Княжевская: благодаря новой застройке в Марьиной Роще появится 2,2 тысячи рабочих мест

В новом многофункциональном квартале на улице Веткина в Марьиной Роще планируется построить около 160 тыс. кв. м недвижимости. Как заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, там появятся современные деловые центры, а также жилая застройка.

«Сейчас этот участок занят производственными и административными зданиями, а довольно большая территория в 18 га не развита. Благодаря реорганизации и территории, и транспортного обеспечения мы получаем порядка 2,2 тыс. рабочих мест в пешеходной доступности от станции МЦД-2 «Марьина Роща», строительство которой находится в завершающей стадии», — сообщила Княжевская.

Все предприятия с участка уже выведены. Из 160 тыс. кв. м около 80 тыс. займёт нежилая застройка, остальная площадь отойдёт для жилья и социальной инфраструктуры.

Также проект предусматривает развитие дорожной сети, в том числе строительство нового проезда вдоль Октябрьской железной дороги.