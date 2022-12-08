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Психолог Самбурский рассказал, что вера в Деда Мороза развивает детскую фантазию

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Клинический психолог Станислав Самбурский посоветовал родителям не разрушать веру детей в Деда Мороза.
Психолог Самбурский рассказал, что вера в Деда Мороза развивает детскую фантазию
  • РИА Новости

Вера в сказки и волшебство стимулирует развитие умственных способностей и творческих талантов, фантазии ребёнка, сообщил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это один из важнейших элементов адаптации, размышление о грандиозных возможностях, движение к мечте. Хорошо развитое воображение помогает придумывать что-то, чего до этого момента не было. Поэтому вера в сказочные истории — обязательный этап взросления. Она отражает динамику развития», — подчеркнул Самбурский.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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