В России за год привлекли к ответственности за коррупцию 1400 правоохранителей

К уголовной ответственности за коррупцию в 2022 году в России привлекли 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 679 военных.

Об этом председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что с начала этого года следователи направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи лиц — практически столько же, сколько за весь прошлый год.

«Такие результаты — это отражение эффективной и слаженной работы ведомств в борьбе с преступлениями коррупционной направленности», — отметил Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что с 2011 года около 72 тысяч чиновников ответили в суде за коррупцию.