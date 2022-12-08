В России за год привлекли к ответственности за коррупцию 1400 правоохранителей
- РИА Новости
Об этом председатель СК России Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что с начала этого года следователи направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи лиц — практически столько же, сколько за весь прошлый год.
«Такие результаты — это отражение эффективной и слаженной работы ведомств в борьбе с преступлениями коррупционной направленности», — отметил Бастрыкин.
Ранее сообщалось, что с 2011 года около 72 тысяч чиновников ответили в суде за коррупцию.