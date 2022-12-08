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Попова: за прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели более 1,2 млн человек

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что более 1,2 млн человек заболели ОРВИ и гриппом за прошлую неделю.
Попова: за прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели более 1,2 млн человек
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«Этот грипп неприятный, я уже сказала, и чреват серьёзными осложнениями. К сожалению, это так, и мы видим прирост за прошедшую неделю почти 23%. Это увеличение количества заболевших гриппом за прошлую неделю, заболели более 1,2 млн человек», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Её слова приводит ТАСС.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН посоветовал родителям при симптомах гриппа у детей не заниматься самолечением. Пока врач не приехал, ребёнку с температурой нужно обеспечить постельный режим, подчеркнул специалист.

Онищенко посоветовал проветривать помещение, давать больному обильное питьё, а лекарства — только по предписанию врача.

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