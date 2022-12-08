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Сотрудникам ГАИ порекомендовали быть вежливыми и опрятными для предупреждения конфликтов

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Сотрудникам Госавтоинспекции России порекомендовали быть вежливыми и опрятными, а также развивать речевую культуру в целях предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций на дорогах. Такие рекомендации разработал Научный центр безопасности дорожного движения МВД.
Сотрудникам ГАИ порекомендовали быть вежливыми и опрятными для предупреждения конфликтов
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

«Для того чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтных ситуаций, применяя средства психологического (коммуникативного) воздействия, сотруднику ДПС Госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры», — приводит текст методических рекомендаций РИА Новости.

Эффективность профессионального общения повышается, если сотрудник одновременно оказывает влияние на познавательную и эмоционально-волевую сферу психики гражданина, говорится в документе.

Для этого нужно соблюдать аккуратный внешний вид, приветливость и «держаться уверенно», отметили в научном центре.

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