Сотрудникам ГАИ порекомендовали быть вежливыми и опрятными для предупреждения конфликтов
- АГН «Москва»
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«Для того чтобы не создавать препятствий к общению, эффективно осуществлять профилактику конфликтных ситуаций, применяя средства психологического (коммуникативного) воздействия, сотруднику ДПС Госавтоинспекции в диалоге с участниками дорожного движения важно проявлять вежливость, уравновешенность и внимание, иметь опрятный внешний вид, обладать высоким уровнем речевой культуры», — приводит текст методических рекомендаций РИА Новости.
Эффективность профессионального общения повышается, если сотрудник одновременно оказывает влияние на познавательную и эмоционально-волевую сферу психики гражданина, говорится в документе.
Для этого нужно соблюдать аккуратный внешний вид, приветливость и «держаться уверенно», отметили в научном центре.