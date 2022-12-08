Бастрыкин: СК России намерен получить право неотложного ареста имущества до суда

Для более эффективной борьбы с коррупцией Следственный комитет России хочет иметь право неотложного ареста имущества фигурантов до суда, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 165 УПК России в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК России, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК России», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

На данный момент следователи могут накладывать неотложный арест только в исключительных случаях.

Согласно мнению СК, борьба с коррупцией будет эффективнее, если следователи смогут неотложно арестовывать в том числе имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами.

Также Бастрыкин заявил, что с 2011 года около 72 тыс. должностных лиц в России предстали перед судом за коррупционные преступления.