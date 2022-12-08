Узнать больше

Бастрыкин: СК России намерен получить право неотложного ареста имущества до суда

Короткая ссылка
Для более эффективной борьбы с коррупцией Следственный комитет России хочет иметь право неотложного ареста имущества фигурантов до суда, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«В качестве предложений по совершенствованию законодательства в сфере противодействия коррупции можно рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 165 УПК России в части наделения следователя полномочиями по применению неотложного ареста по всем основаниям, указанным в ч. 1 ст. 115 УПК России, а не только в отношении имущества, перечисленного в ч. 1 ст. 104.1 УК России», — цитирует РИА Новости Бастрыкина.

На данный момент следователи могут накладывать неотложный арест только в исключительных случаях.

Согласно мнению СК, борьба с коррупцией будет эффективнее, если следователи смогут неотложно арестовывать в том числе имущество, находящееся у других лиц, связанных с фигурантами.

Также Бастрыкин заявил, что с 2011 года около 72 тыс. должностных лиц в России предстали перед судом за коррупционные преступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить