Объявлен план мероприятий к 650-летию Кирова

Стал известен план мероприятий, посвящённых 650-летию Кирова.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

«План может обновляться, потому что будут появляться новые идеи и предложения», — заявил губернатор Александр Соколов.

В частности, состоятся гастроли Большого и Мариинского театров, пройдут концерты, выставки, форумы.

Кроме того, в план мероприятий включат проекты по благоустройству города.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что программа «Зима в Подмосковье» стартовала в регионе 1 декабря.