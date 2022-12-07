Объявлен план мероприятий к 650-летию Кирова
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.
«План может обновляться, потому что будут появляться новые идеи и предложения», — заявил губернатор Александр Соколов.
В частности, состоятся гастроли Большого и Мариинского театров, пройдут концерты, выставки, форумы.
Кроме того, в план мероприятий включат проекты по благоустройству города.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что программа «Зима в Подмосковье» стартовала в регионе 1 декабря.