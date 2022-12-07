Узнать больше

Объявлен план мероприятий к 650-летию Кирова

Короткая ссылка
Стал известен план мероприятий, посвящённых 650-летию Кирова.
Объявлен план мероприятий к 650-летию Кирова
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-центр регионального правительства.

«План может обновляться, потому что будут появляться новые идеи и предложения», — заявил губернатор Александр Соколов.

В частности, состоятся гастроли Большого и Мариинского театров, пройдут концерты, выставки, форумы.

Кроме того, в план мероприятий включат проекты по благоустройству города.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что программа «Зима в Подмосковье» стартовала в регионе 1 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить