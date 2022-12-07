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В Карелии обезвредили 79 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в ноябре

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В Питкярантском, Лахденпохском, Медвежьегорском и Суоярвском районах Карелии в ноябре обезвредили 79 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В Карелии обезвредили 79 боеприпасов времён Великой Отечественной войны в ноябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на Карельскую поисково-спасательную службу.

Находки были сделаны в ходе поиска и захоронения погибших солдат, а также во время лесоразработок. В частности, обнаружены авиабомбы, миномётные мины, ручные гранаты. Их обезвредили на спецполигоне.

Ранее «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщал, что в Калининградской области обезвредили 17 869 боеприпасов времён Великой Отечественной войны с начала 2022 года.

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