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В Москве 13 декабря состоится ежегодный форум «Эффективное образование»

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VI Премия и форум «Эффективное образование» состоятся 13 декабря в Москве в арт-центре Exposed.
В Москве 13 декабря состоится ежегодный форум «Эффективное образование»
  • РИА Новости

По сообщениям ФАН, на мероприятии соберутся эксперты в сфере образовательных программ, корпоративного обучения и HR-брендинга для презентации и обсуждения самых эффективных проектов и методик прошедшего года.

Цель форума — привлечь внимание общественности к проблемам и перспективам современной концепции «непрерывного образования».

На форуме будут организованы четыре сессии с выступлениями спикеров. Также будет проведена общая нетворкинг-сессия, на которой участники и эксперты смогут познакомиться и обзавестись полезными контактами.

В завершение мероприятия состоится награждение лауреатов VI Премии «Эффективное образование». Награды удостоятся лучшие образовательные проекты, которые будут отмечены экспертным советом премии.

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