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ТАСС: начальник отдела РАНХиГС Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате

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Следствие объявило в международный розыск начальника отдела Института госслужбы и управления РАНХиГС Аслана Фейзбу, обвиняемого в растрате в особо крупном размере.
ТАСС: начальник отдела РАНХиГС Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России) Фейзбы Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что обвиняемому уже избрана заочная мера пресечения в виде ареста.

В октябре Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина по делу о мошенничестве. 

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