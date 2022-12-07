ТАСС: начальник отдела РАНХиГС Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«В отношении обвиняемого в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК России) Фейзбы Аслана Язбеевича следователями принято решение об объявлении в международный розыск», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что обвиняемому уже избрана заочная мера пресечения в виде ареста.
В октябре Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина по делу о мошенничестве.