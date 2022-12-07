Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали

Мужчина, открывший огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области, задержан.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-разыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском», — написал он в Telegram.

Ранее в полиции рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия.

Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.