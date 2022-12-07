Бочкарёв: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 475 зданий

В январе — ноябре 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 475 зданий и сооружений общей площадью 11,3 млн кв. м, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Москва продолжает наращивать объёмы сданной в эксплуатацию недвижимости. По итогам прошедшего ноября прирост к предыдущему месяцу составил более 1,63 млн кв. м, а в целом за 11 месяцев было достроено и введено более 11,3 млн кв. м», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, план на 2022 год по вводу объектов капитального строительства перевыполнен на 33%.

Около 60% среди введённых зданий и сооружений составляет жилая недвижимость.

Со своей стороны, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в кварталах новостроек также не снижаются темпы ввода социальных и образовательных объектов.

«В течение 11 месяцев текущего года комитет выдал разрешения на ввод в эксплуатацию 29 детских садов и 19 школ, включая блоки начальных классов. Количество новых дошкольных учреждений вдвое превосходит цифры прошлого года, притом что объём построенных жилых площадей остаётся примерно на том же уровне», — уточнил он.

Как добавил Войстратенко, среди всех введённых объектов 372 здания и сооружения возведены за счёт внебюджетных средств.