Полиция продолжает поиски мужчины, открывшего стрельбу в пригороде Новошахтинска

Продолжаются поиски подозреваемого, открывшего стрельбу в пригороде Новошахтинска и ранившего сотрудника полиции.

«В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в ведомстве рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия.

Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.