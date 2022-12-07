Полиция продолжает поиски мужчины, открывшего стрельбу в пригороде Новошахтинска
- РИА Новости
«В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Ростовской области.
Ранее в ведомстве рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия.
Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.