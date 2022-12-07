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Полиция продолжает поиски мужчины, открывшего стрельбу в пригороде Новошахтинска

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Продолжаются поиски подозреваемого, открывшего стрельбу в пригороде Новошахтинска и ранившего сотрудника полиции.
Полиция продолжает поиски мужчины, открывшего стрельбу в пригороде Новошахтинска
  • РИА Новости

«В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого», — сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее в ведомстве рассказали, что мужчина в камуфлированной форме открыл огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылся с места происшествия.

Получившего ранение полицейского госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести.

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