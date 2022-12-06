В Москве открылась ярмарка-выставка молодого искусства и дизайна «Арт.Молодость»

В Доме молодёжи в Московском центральном выставочном зале «Манеж» открылась ярмарка-выставка молодого искусства и дизайна «Арт.Молодость» в рамках недели «Таврида.АРТ».

Корнеры, организованные арт-кластером «Таврида», две недели будут знакомить широкую аудиторию с коллекциями молодых дизайнеров, художников, авторов, мастеров и молодых предпринимателей со всей страны.

Продюсер проекта «Арт.Молодость», продюсер направлений «Мода», «Дизайн» и «Архитектура» арт-кластера «Таврида» Виктория Данилова отметила, что в России формируется класс достойных, интересных брендов, которые «производят вещи высокого качества, стильные, красивые, вещи, которые хочется приобрести».

«В «Арт.Молодости» мы дали шанс заявить о себе тем, кто находится в самом начале пути. Так что этот проект — хорошая возможность и для молодых предпринимателей занять свою нишу, и для покупателей сориентироваться на новом рынке, найти свои бренды, а может, даже свой стиль», — сказала она.

В ходе церемонии открытия гости познакомились с концепцией «Арт.Молодости» и участниками-авторами.

Ярмарка-выставка «Арт.Молодость» будет работать до 23 декабря. Посетить её смогут все желающие по предварительной регистрации.