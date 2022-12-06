Суд Петербурга признал движение «Весна» экстремистской организацией

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора Санкт-Петербурга о признании «Молодёжного демократического движения «Весна»*, уже признанного иностранным агентом, экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России.

Об этом РИА Новости заявили в объединённой пресс-службе судов города.

«Движение «Весна» признали экстремистской организацией», — сказала собеседница агентства.

11 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла движение «Весна»* в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* Движение «Весна» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России. Также организация признана иностранным агентом.