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Суд Петербурга признал движение «Весна» экстремистской организацией

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Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск прокурора Санкт-Петербурга о признании «Молодёжного демократического движения «Весна»*, уже признанного иностранным агентом, экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории России.
Суд Петербурга признал движение «Весна» экстремистской организацией
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости заявили в объединённой пресс-службе судов города.

«Движение «Весна» признали экстремистской организацией», — сказала собеседница агентства.

11 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла движение «Весна»* в перечень организаций, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* Движение «Весна» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России. Также организация признана иностранным агентом.

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