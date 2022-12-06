В Татарстане ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных с новорождёнными

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о новой мере поддержки для участников спецоперации с новорождёнными детьми. Теперь их семьи смогут получить подарочный комплект детских принадлежностей.

Об этом информирует «Бизнес Online».

Мера предназначена для постоянно проживающих в Татарстане семей участников СВО, в том числе мобилизованных, добровольцев, служащих в батальонах «Алга» и «Тимер», в войсках Нацгвардии, а также командированных в зону спецоперации сотрудников МВД и УФСБ по республике.

Ранее на подарочные комплекты для новорождённых могли рассчитывать только семьи со среднедушевым доходом ниже республиканского прожиточного минимума.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Херсонской области, вынужденно переехавшие в Курганскую область, получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.