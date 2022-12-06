В Татарстане ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных с новорождёнными
- РИА Новости
Об этом информирует «Бизнес Online».
Мера предназначена для постоянно проживающих в Татарстане семей участников СВО, в том числе мобилизованных, добровольцев, служащих в батальонах «Алга» и «Тимер», в войсках Нацгвардии, а также командированных в зону спецоперации сотрудников МВД и УФСБ по республике.
Ранее на подарочные комплекты для новорождённых могли рассчитывать только семьи со среднедушевым доходом ниже республиканского прожиточного минимума.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Херсонской области, вынужденно переехавшие в Курганскую область, получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков.