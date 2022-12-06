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Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году

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Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рублей.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают РИА Новости.

С 1 января 2023 года предусматривается рост минимального размера оплаты труда на 6,3%. 

Как отметил кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%.

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