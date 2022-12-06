Бочкарёв: с начала года в Москве разрешили строительство свыше 14,3 млн квадратных метров недвижимости

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал об объёмах перспективного строительства в столице.

«С января по декабрь этого года выдано 550 разрешений на строительство объектов общей площадью около 14,32 млн кв. м. Это на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда было выдано 544 разрешения на строительство около 12,15 млн кв. м», — сказал он.

По его словам, в 2022 году было инициировано строительство 196 многоквартирных домов общей площадью более 10 млн кв. м, в том числе около четырёх десятков объектов по программе реновации, 55 учреждений образования и медицины, дороги, объекты метрополитена и иные здания и сооружения.

Отмечается, что лидером по выданным разрешениям на строительство в первых трёх кварталах текущего года стала Новая Москва, на втором месте — Западный административный округ, на третьем — Южный округ.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, среди объектов, строительство которых началось в 2022 году, значительная доля социальных.

Он также добавил, что была оформлена разрешительная документация на строительство пяти районных физкультурных комплексов, центральной арены стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова на юге Москвы, спортивно-стрелкового клуба на территории «Лужников» и ледового дворца для Центра спорта и образования «Самбо-70».