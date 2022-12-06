В Москве рассказали о создании рекреационного центра «Зелёный бульвар» в Чертанове Южном

В московском районе Чертаново Южное, возле станции метро «Улица Академика Янгеля», окончена работа по созданию локального рекреационного центра «Зелёный бульвар». Основные работы выполнили в рамках реабилитации парка «Битцевский лес».

Об этом информирует НСН.

На площади около 6 га обустроили детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и веломаршрут.

Также появилась площадка для игры в пинг-понг и зона с тренажёрами, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Созданы и универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, обустроены скейт-парк и памп-трек.

По сообщениям RIA56, в Оренбургской области планируют направить 2,73 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2023 году.