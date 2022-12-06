В Москве рассказали о создании рекреационного центра «Зелёный бульвар» в Чертанове Южном
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Об этом информирует НСН.
На площади около 6 га обустроили детские и спортивные площадки, прогулочные дорожки и веломаршрут.
Также появилась площадка для игры в пинг-понг и зона с тренажёрами, рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.
Созданы и универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол, обустроены скейт-парк и памп-трек.
По сообщениям RIA56, в Оренбургской области планируют направить 2,73 млрд рублей на развитие физкультуры и спорта в 2023 году.