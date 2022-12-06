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РИА Новости: в Москве арестован бывший помощник главы Росалкогольрегулирования Терещенко

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Бывший помощник главы Росалкогольрегулирования Михаил Терещенко арестован по делу о покушении на взяточничество в особо крупном размере.
РИА Новости: в Москве арестован бывший помощник главы Росалкогольрегулирования Терещенко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Ему вменяют ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК России — покушение на дачу взятки в особо крупном размере», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас Терещенко содержится в московском следственном изоляторе №5, он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее, как сообщает ТАСС, по подозрению в получении взятки был задержан главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Сергей Зотов.

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