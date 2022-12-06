Депутат Госдумы обратился в МВД с просьбой провести предновогодние рейды для пресечения незаконного оборота алкоголя

Депутат Госдумы, руководитель объединения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой провести усиленные предновогодние рейды для борьбы с контрафактным алкоголем.

Как сообщает «Парламентская газета», мероприятия будут направлены на выявление и пресечение незаконного оборота алкоголя, контрафакта и суррогатов.

Хамзаев отметил, что по статистике в новогодние праздники немалая часть смертей приходится на отравление алкоголем, в том числе суррогатным, и связанные с этим преступления — аварии, пожары, поножовщину.

«Суррогаты — это смертельно опасное явление, по причине которых фиксируется смертность граждан, особенно в преддверии новогодних праздников, когда отдельные горе-предприниматели хотят заработать любой ценой. Из-за распространения алкогольных суррогатов ухудшается криминогенная обстановка в целом», — добавил Хамзаев.

Всего же, по данным Роспотребнадзора, последние семь лет каждый год в среднем суррогатом травятся около 1 тыс. человек.