Аналитики прогнозируют падение цен на электронику после Нового года

В сервисе аналитики маркетплейсов Moneyplace заявили, что в январе 2023 года следует ждать снижения цен на электронику и технику. Об этом свидетельствуют показатели прошлого года, когда падение составило 25%.

Об этом сообщает URA.RU.

«Падение среднего чека электроники на 25% после Нового года связано с тем, что после повышенного спроса в декабре — ноябре продавцы нивелируют спад в продажах. В январе, как правило, спрос резко снижается, и, чтобы выровнять просадку в своих продажах, продавцы снижают средний чек», — сообщил СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

Отмечается, что рост цен на электронику в преддверии Нового года может составить до 38%.

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