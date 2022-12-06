Аналитики прогнозируют падение цен на электронику после Нового года
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Падение среднего чека электроники на 25% после Нового года связано с тем, что после повышенного спроса в декабре — ноябре продавцы нивелируют спад в продажах. В январе, как правило, спрос резко снижается, и, чтобы выровнять просадку в своих продажах, продавцы снижают средний чек», — сообщил СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.
Отмечается, что рост цен на электронику в преддверии Нового года может составить до 38%.
Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.