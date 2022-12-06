NYT: Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что некоторые из крылатых ракет Х-101, использованных для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года.
По данным издания, Россия нашла каналы по приобретению необходимых для производства ракет полупроводников в обход антироссийских рестрикций.
В июне министр торговли США Джина Раймондо высказала мнение, что объёмы экспорта полупроводников в Россию сократились почти на 90% после введения санкций.