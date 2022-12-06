Узнать больше

NYT: Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций

Короткая ссылка
Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на западные санкции.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые из крылатых ракет Х-101, использованных для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года.

По данным издания, Россия нашла каналы по приобретению необходимых для производства ракет полупроводников в обход антироссийских рестрикций.

В июне министр торговли США Джина Раймондо высказала мнение, что объёмы экспорта полупроводников в Россию сократились почти на 90% после введения санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить