NYT: Россия производит крылатые ракеты в условиях западных санкций

Россия продолжает производить крылатые ракеты, несмотря на западные санкции.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые из крылатых ракет Х-101, использованных для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года.

По данным издания, Россия нашла каналы по приобретению необходимых для производства ракет полупроводников в обход антироссийских рестрикций.

В июне министр торговли США Джина Раймондо высказала мнение, что объёмы экспорта полупроводников в Россию сократились почти на 90% после введения санкций.