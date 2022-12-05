Путин подписал указ о включении в состав Госсовета восьми губернаторов и двух глав городов
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что речь идёт о губернаторах Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской, Томской, Рязанской и Кировской областей, а также о главе Республики Марий Эл.
В октябре комиссия Государственного совета России обсудила развитие обрабатывающей промышленности в условиях экономических ограничений и меры поддержки предприятий ОПК в условиях частичной мобилизации.