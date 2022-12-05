Узнать больше

Путин подписал указ о включении в состав Госсовета восьми губернаторов и двух глав городов

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым включил в состав Государственного совета России восемь губернаторов, а также главу городского округа Самара и главу города Белогорска Амурской области.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что речь идёт о губернаторах Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской, Томской, Рязанской и Кировской областей, а также о главе Республики Марий Эл.

В октябре комиссия Государственного совета России обсудила развитие обрабатывающей промышленности в условиях экономических ограничений и меры поддержки предприятий ОПК в условиях частичной мобилизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить