Путин подписал указ о включении в состав Госсовета восьми губернаторов и двух глав городов

Российский президент Владимир Путин подписал указ, которым включил в состав Государственного совета России восемь губернаторов, а также главу городского округа Самара и главу города Белогорска Амурской области.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что речь идёт о губернаторах Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской, Томской, Рязанской и Кировской областей, а также о главе Республики Марий Эл.

В октябре комиссия Государственного совета России обсудила развитие обрабатывающей промышленности в условиях экономических ограничений и меры поддержки предприятий ОПК в условиях частичной мобилизации.