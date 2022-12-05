На подмосковные маршруты выйдут 300 новых автобусов в начале 2023 года

В следующем году в Московской области на линии поставят ещё 300 автобусов.

Как сообщает «Радио 1», об этом шла речь на совещании губернатора Андрея Воробьёва с руководством правительства региона и главами городских округов.

«В этом году совместно с перевозчиками обновили на линиях 400 единиц техники, на следующий заказали ещё 300. Микрорайоны растут, у жителей есть запрос на качественное транспортное обслуживание», — заявил Воробьёв.

По его словам, транспорт должен ходить вовремя и с достаточной интенсивностью, особенно в часы пик.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области совершили более 98 млн поездок на автобусах «Мострансавто» осенью. Самый популярный маршрут — № 344.