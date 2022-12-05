В Ленобласти началась акция «Ёлка желаний»

В Ленинградской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».

Об этом сообщают «Невские новости».

Акция призвана помочь детям, которые растут в малообеспеченных семьях или оказались в трудной жизненной ситуации.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, в этом году число загадывающих желания увеличили за счёт расширения категорий участников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области началась акция «Почта Деда Мороза». На вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты.