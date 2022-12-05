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В Ленобласти началась акция «Ёлка желаний»

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В Ленинградской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».
В Ленобласти началась акция «Ёлка желаний»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Акция призвана помочь детям, которые растут в малообеспеченных семьях или оказались в трудной жизненной ситуации.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, в этом году число загадывающих желания увеличили за счёт расширения категорий участников.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области началась акция «Почта Деда Мороза». На вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты.

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