В Ленобласти началась акция «Ёлка желаний»
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Акция призвана помочь детям, которые растут в малообеспеченных семьях или оказались в трудной жизненной ситуации.
Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, в этом году число загадывающих желания увеличили за счёт расширения категорий участников.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области началась акция «Почта Деда Мороза». На вокзалах и станциях установили ящики для новогодней почты.