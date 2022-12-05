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Число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло ещё на 40%

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В Московской области растёт число предпринимателей в социальной сфере.
Число социальных предпринимателей в Подмосковье выросло ещё на 40%
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Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году в Московской области было зарегистрировано 572 субъекта малого и среднего предпринимательства в социальной сфере — по этому показателю Подмосковье стало лидером среди регионов России. А сегодня в области работает уже 799 соцпредприятий. В процентном соотношении рост составляет 39,7%», — заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

Она напомнила, что для таких компаний в области предусмотрены меры поддержки.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого и среднего бизнеса на портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м. Показатель составил 36,3 млрд рублей.

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