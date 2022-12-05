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Маркетолог Степанова рассказала об особенностях безопасного онлайн-шопинга

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Маркетолог Ольга Степанова дала советы по безопасному онлайн-шопингу.
Маркетолог Степанова рассказала об особенностях безопасного онлайн-шопинга
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФАН она отметила, что в интернет-магазинах часто встречаются нечестные скидки, когда ценники переписываются за некоторое время до начала распродажи, после чего стоимость товаров снижается почти до изначальной цены.

Также эксперт рассказала, что онлайн-магазины используют умные платформы, цель которых — запомнить покупателя, чтобы впоследствии предлагать ему рекламу просмотренных товаров.

«Сайты в принципе построены так, чтобы человек оставил свои контакты под любым предлогом. А потом компания будет догонять его рекламой», — заявила Степанова.

Она советует составлять список покупок заранее.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.

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