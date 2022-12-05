Инвестор Кудимов назвал банковские вклады одним из надёжных инструментов для инвестиций

Основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт», отельер, инвестор Кирилл Кудимов рассказал об актуальных инвестиционных инструментах.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что одним из надёжных и доступных инструментов являются банковские вклады.

Ещё одним консервативным инструментом эксперт назвал облигации федерального займа.

«Самые надёжные бумаги предлагают государственные компании. Также облигации могут размещать и частные компании. Доходность по ним выше, чем у государственных, но выше и риски», — заявил Кудимов.

По его словам, инвестиционное золото желательно хранить в депозитарии, что потребует дополнительных затрат. Также необходимо учитывать разницу между курсами покупки и продажи.

Что касается недвижимости, то она также является одним из самых популярных инструментов инвестирования.

«Причём у инвестора есть возможность выбирать различные виды недвижимости. Это могут быть квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, офисы и другие», — напомнил Кудимов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.