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Инвестор Кудимов назвал банковские вклады одним из надёжных инструментов для инвестиций

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Основатель инвестиционно-строительной компании «Инрейт», отельер, инвестор Кирилл Кудимов рассказал об актуальных инвестиционных инструментах.
Инвестор Кудимов назвал банковские вклады одним из надёжных инструментов для инвестиций
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он выразил мнение, что одним из надёжных и доступных инструментов являются банковские вклады.

Ещё одним консервативным инструментом эксперт назвал облигации федерального займа.

«Самые надёжные бумаги предлагают государственные компании. Также облигации могут размещать и частные компании. Доходность по ним выше, чем у государственных, но выше и риски», — заявил Кудимов.

По его словам, инвестиционное золото желательно хранить в депозитарии, что потребует дополнительных затрат. Также необходимо учитывать разницу между курсами покупки и продажи.

Что касается недвижимости, то она также является одним из самых популярных инструментов инвестирования.

«Причём у инвестора есть возможность выбирать различные виды недвижимости. Это могут быть квартиры, апартаменты, коммерческая недвижимость, офисы и другие», — напомнил Кудимов.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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