Более 5 млн человек посетили Подмосковье минувшей осенью

В Московской области минувшей осенью побывали свыше 5 млн путешественников — на 1 млн больше, чем в прошлом году.

Самыми привлекательными местами для туристов оказались Коломна, Сергиево-Посадский округ, городской округ Клин и парк «Патриот» в Кубинке, сообщает телеканал «360».

Чаще всего осенью в Московскую область приезжали путешественники из Тульской, Владимирской, Калужской и Тверской областей, а также из Санкт-Петербурга.

С января по сентябрь 2022 года регион посетили почти 19 млн туристов, это на 7,6 млн больше, чем за подобный период прошлого года.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.