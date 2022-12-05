ВТБ: банки выдали россиянам автокредиты на сумму 64 млрд рублей в ноябре

В пресс-службе банка ВТБ заявили, что рынок автокредитования в целом вырос на 8% за минувший месяц по сравнению с октябрём.

«По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей», — прокомментировали в пресс-службе банка для радиостанции «Говорит Москва».

В ВТБ в ноябре физические лица провели более 5,8 тыс. кредитных сделок почти на 6 млрд рублей, увеличив результат к октябрю на 10%. Средний чек одного автокредита составил около 1 млн рублей. В целом по итогам 11 месяцев свыше 47,5 тыс. заёмщиков получили автокредиты в этом банке на 57 млрд рублей, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Выберу.ру» сообщала, что онлайн-спрос на автокредиты снизился в четыре раза за январь — октябрь 2022 года по сравнению с 2021-м.