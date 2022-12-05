Узнать больше

Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве за Москву

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей столицы с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой.
Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве за Москву
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт столичной мэрии.

«В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду — судьбоносная битва за Москву», — говорится в тексте обращения.

Собянин подчеркнул, что разгром немецко-фашистских захватчиков имел огромное военное, политическое и моральное значение. Именно тогда советские солдаты развеяли миф о непобедимости соперника.

Память о подвиге бойцов сохраняется спустя много лет, отметил мэр столицы.

Ранее ФАН сообщало, что в посёлке Аджимушкай в городе-герое Керчи возложили цветы к братской могиле в память о безымянных солдатах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить