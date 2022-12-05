Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве за Москву
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт столичной мэрии.
«В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду — судьбоносная битва за Москву», — говорится в тексте обращения.
Собянин подчеркнул, что разгром немецко-фашистских захватчиков имел огромное военное, политическое и моральное значение. Именно тогда советские солдаты развеяли миф о непобедимости соперника.
Память о подвиге бойцов сохраняется спустя много лет, отметил мэр столицы.
Ранее ФАН сообщало, что в посёлке Аджимушкай в городе-герое Керчи возложили цветы к братской могиле в память о безымянных солдатах.