Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве за Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также жителей столицы с 81-й годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт столичной мэрии.

«В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду — судьбоносная битва за Москву», — говорится в тексте обращения.

Собянин подчеркнул, что разгром немецко-фашистских захватчиков имел огромное военное, политическое и моральное значение. Именно тогда советские солдаты развеяли миф о непобедимости соперника.

Память о подвиге бойцов сохраняется спустя много лет, отметил мэр столицы.

Ранее ФАН сообщало, что в посёлке Аджимушкай в городе-герое Керчи возложили цветы к братской могиле в память о безымянных солдатах.