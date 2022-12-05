PR-директор Жукова объяснил, почему мужчин в камуфляже не пустили в бар «Руки Вверх!»

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PR-директор Сергея Жукова Петро Шекшеев в беседе с RT объяснил, что мужчин в камуфляже не пустили в краснодарский бар «Руки Вверх!» из-за устаревших правил.
PR-директор Жукова объяснил, почему мужчин в камуфляже не пустили в бар «Руки Вверх!»
  • Gettyimages.ru

«Действительно, были устаревшие правила, что в камуфляже нельзя, так же как и в спортивном костюме. Охрана действовала по этой инструкции, поэтому их не пустили», — сказал он.

Как рассказал Шекшеев, среди мужчин было двое, как они сами представились, бойцов из ЧВК.

Шекшеев добавил, что Сергей Жуков после инцидента связался с ними и пригласил в заведение, когда они вернутся в следующий раз на побывку.

Сам Жуков после инцидента отменил запрет на вход в его бары в камуфляже, подчеркнув, что в его заведениях всегда рады защитникам Родины.

До этого стало известно, что мужчину в военной форме не пустили в краснодарский бар «Руки Вверх!», принадлежащий Жукову.

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