PR-директор Жукова объяснил, почему мужчин в камуфляже не пустили в бар «Руки Вверх!»
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«Действительно, были устаревшие правила, что в камуфляже нельзя, так же как и в спортивном костюме. Охрана действовала по этой инструкции, поэтому их не пустили», — сказал он.
Как рассказал Шекшеев, среди мужчин было двое, как они сами представились, бойцов из ЧВК.
Шекшеев добавил, что Сергей Жуков после инцидента связался с ними и пригласил в заведение, когда они вернутся в следующий раз на побывку.
Сам Жуков после инцидента отменил запрет на вход в его бары в камуфляже, подчеркнув, что в его заведениях всегда рады защитникам Родины.
До этого стало известно, что мужчину в военной форме не пустили в краснодарский бар «Руки Вверх!», принадлежащий Жукову.