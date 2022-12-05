Гособвинение запросило пожизненные сроки для Арашуковых

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Гособвинение в ходе заседания Мосгорсуда запросило пожизненные сроки для Рауфа и Рауля Арашуковых, обвиняемых по уголовному делу о преступном сообществе и убийствах.
Гособвинение запросило пожизненные сроки для Арашуковых
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости

«Назначить [Рауфу Арашукову] наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей», — заявила представитель прокуратуры.

Такое же наказание прокурор запросила и для Рауля Арашукова.

В начале марта стало известно, что советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января. 

Рауфу Арашукову предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса, связанным с заказными убийствами.

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