На новых участках БКЛ столичного метро запустят семь современных поездов

Семь новых поездов серии «Москва-2020» запустят на новых участках Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

Об этом информирует РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Всего в московском метро будут работать около 100 поездов новой серии. Благодаря этому время ожидания поездов сократится в два раза.

«Мы уже полностью обновили составы на действующих участках БКЛ, а теперь закупаем поезда «Москва-2020» для новых — за прошлый месяц приняли с завода семь составов», — заявил заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли станцию «Мещерская» Киевского направления МЖД после её реконструкции.