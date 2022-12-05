На новых участках БКЛ столичного метро запустят семь современных поездов

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Семь новых поездов серии «Москва-2020» запустят на новых участках Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.
На новых участках БКЛ столичного метро запустят семь современных поездов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Всего в московском метро будут работать около 100 поездов новой серии. Благодаря этому время ожидания поездов сократится в два раза.

«Мы уже полностью обновили составы на действующих участках БКЛ, а теперь закупаем поезда «Москва-2020» для новых — за прошлый месяц приняли с завода семь составов», — заявил заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открыли станцию «Мещерская» Киевского направления МЖД после её реконструкции.

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