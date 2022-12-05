Автоэксперт Хайцеэр напомнил о ценовом преимуществе премиальных машин с пробегом

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Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал желающим приобрести автомобиль обратить внимание на люксовые модели с пробегом.
Автоэксперт Хайцеэр напомнил о ценовом преимуществе премиальных машин с пробегом
  • РИА Новости

Это общемировая практика: люксовые автомобили, особенно старше десяти лет, дешевеют быстрее, чем автомобили эконом-класса, поделился он в интервью радио Sputnik.

«В России цены (в сегменте премиальных автомобилей на вторичном рынке. — RT), возможно, упали ещё больше, потому что сейчас у людей не в приоритете покупка дорогостоящих авто, основной спрос приходится на бюджетный сегмент. На вторичном рынке цены на бюджетные и люксовые модели почти сравнялись, бюджетные могут быть даже дороже некоторых люксовых», — отметил Хайцеэр.

По его словам, исключением являются раритетные, коллекционные автомобили, которые с возрастом повышаются в цене.

Ранее атоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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